SEOUL - Ji Soo dan Ha Seok Jin dipasangkan sebagai kakak beradik di drama romantis MBC, When I Was The Most Beautiful. Keduanya dikisahkan sebagai kakak beradik dengan kepribadian yang sangat berbeda.

Ji Soo yang menjadi Seo Hwan diceritakan memiliki kepribadian pendiam. Sementara Ha Seok Jin sebagai Seo Jin, kakak Seo Hwan diceritakan sebagai sosok yang penuh percaya diri dan tak kenal takut.

"Lewat chemistry alami mereka, Ji Soo dan Ha Seok Jin berhasil memperlihatkan daya tarik karakter mereka yang sangat bertolak belakang," ujar proudser When I Was The Most Beautiful, seperti dilansir Soompi, Kamis (13/8/2020).

Di sejumlah foto stills yang dirilis, terlihat perbedaan karakter Seo Jin dan Seo Hwan. Selagi Seo Hwan terlihat kalem dalam balutan seragam sekolahnya, Seo Jin tampak tegas saat berbicara dengan seseorang di telepon.

Dalam ceritanya, Seo Hwan dan Seo Jin sama-sama jatuh cinta pada sosok Oh Ye Ji, yang diperankan oleh Im Soo Hyang. Oh Ye Ji adalah seorang seniman keramik yang terjebak dalam cinta segitiga dengan kakak beradik tersebut.

Kira-kira siapa yang akan mendapatkan cinta Oh Ye Ji? Temukan jawabannya saat When I Was The Most Beautiful tayang mulai 19 Agustus setiap Rabu dan Kamis di MBC.

