JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pasangan suami istri, Randy Pangalila dan Chelsey Frank. Setelah resmi menikah pada 19 Januari 2019 lalu, pasangan ini akhirnya mengumumkan kabar bahagia kehamilan pertama Chelsey.

Kabar tersebut diketahui lewat unggahan pria 29 tahun itu melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Randy nampak memeluk dan tersenyum sambil menatap sang istri, sementara Chelsey terlihat menunjukkan foto hasil USG bayi yang ada di kandungannya ke arah kamera.

"A champion in the making, can’t wait to meet you #yesimgonnabeafather," tulis Randy pada keterangan foto.

Unggahan bintang film Kucumbu Tubuh Indahku tersebut, diketahui langsung dibanjiri oleh komentar para netizen. Mereka mengucapkan selamat dan turut mendoakan agar bayi yang dikandungan istri Randy bisa sehat dan selamat dalam proses kelahirannya nanti.

"Yeeeyyy congrats kaa @randpunk semoga sehat selalu buat ka @cfrank3030 dan calon debay nya yaa," tulis netizen.

"Selamat ya bentar lagi jadi ayah @randpunk n sehat sehat selalu untuk @cfrank3030 n calon baby-nya," sambung netizen lainnya.

