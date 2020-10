SEOUL - Setelah ALIVE, Yoo Ah In langsung sibuk dengan film terbarunya, Without A Sound. Saat menjadi bintang tamu di siaran radio Park Myung Soo, Yoo Ah In membeberkan alasannya bermain di Without A Sound.

"Aku pikir aku memilih (proyek) film berdasarkan perasaan yang tertinggal dari membaca skenarionya. Tentu saja sutradara film ini luar biasa dan kontennya sangat provokatif," kata Yoo Ah In, seperti dilansir Allkpop, Selasa (6/10/2020).

Without A Sound menjadi film pertama yang tak memberi Yoo Ah In satu dialog pun. Menurutnya, ini adalah sebuah tantangan tersendiri.

"Ini adalah pertama kalinya aku syuting film tanpa dialog sama sekali. Aku pikir ini mudah," ujarnya sembari bercanda.

Yoo Ah In beradu akting dengan Yoo Jae Myung. Without A Sound menjadi proyek pertama yang mempertemukan kedua aktor bertalenta tersebut. Without A Sound berkisah tentang dua orang pria yang tanpa terjebak dalam situasi yang membuat mereka dituduh sebagai penculik anak. Yoo Ah In berperan sebagai Tae In, sementara Yoo Jae Myung menjadi Chang Bok. Tae In, karena satu alasan yang tak diketahui, memilih tak berbicara dan hanya mengandalkan bahasa tubuh. Tanpa sengaja, ia dan Chang Bok terjebak dalam situasi yang tak pernah mereka bayangkan.