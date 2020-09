SEOUL - Setelah film ALIVE yang tayang pertengahan tahun ini, Yoo Ah In siap menyapa penonton dengan proyek akting baru. Sahabat Song Hye Kyo itu akan bermain di film Without A Sound.

Mengutip Soompi, Selasa (15/8/2020), Yoo Ah In beradu akting dengan Yoo Jae Myung. Without A Sound menjadi proyek pertama yang mempertemukan kedua aktor bertalenta tersebut.

Dalam poster film yang dirilis, Yoo Ah In dan Yoo Jae Myung tampak berjalan berdua dengan raut muka penuh tanya melihat sesuatu di hadap mereka. "Tak diduga menjadi seorang penculik," demikian tertulis di badan poster.

Without A Sound berkisah tentang dua orang pria yang tanpa terjebak dalam situasi yang membuat mereka dituduh sebagai penculik anak. Yoo Ah In berperan sebagai Tae In, sementara Yoo Jae Myung menjadi Chang Bok.

Untuk pertama kali sepanjang kariernya, Yoo Ah In tak mendapat dialog di film yang dibintanginya. Tae In, karena satu alasan yang tak diketahui, memilih tak berbicara dan hanya mengandalkan bahasa tubuh.

Tae In bekerja membersihkan kerusuhan yang disebabkan oleh sebuah organisasi kriminal. Tanpa sengaja, ia dan Chang Bok terjebak dalam situasi yang tak pernah mereka bayangkan.

Without A Sound dijadwalkan tayang pada Oktober mendatang. Namun belum ada informasi apakah film ini akan tayang di bioskop atau platform streaming on demand.

