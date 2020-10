SEOUL - Kabar baik bagi penggemar BLACKPINK. Setelah merilis album penuh perdananya pada 2 Oktober silam, kini Jisoo cs bersiap untuk tampil di berbagai variety show.

Mengutip Allkpop, Selasa (6/10/2020), BLACKPINK dipastikan akan tampil dalam program populer SBS, Running Man. Ini akan menandai comeback grup itu dengan format lengkap dalam program itu setelah hampir 4 tahun.

Meski belum diketahui akan tampil di episode berapa namun pelantun How You Like That itu dikabarkan akan memulai syuting pada minggu ini. Selain Running Man, BLACKPINK juga akan tampil dalam program Knowing Brothers.

Sementara itu, Lovesick Girls yang menjadi track utama dalam 'THE ALBUM' berhasil melampaui 100 juta view di YouTube dalam 3 hari, 3 jam, dan 21 menit.

Dengan begitu, Lovesick Girls merupakan video musik kesepuluh milik BLACKPINK yang berhasil membukukan 100 juta view tercepat di YouTube. Sebelumnya, daftar itu diisi oleh BOOMBAYAH, Playing With Fire, Whistle, As If It's Your Last, DDU DU DDU DU, Stay, Kill This Love, How You Like That, dan Ice Cream.

