SEOUL - BLACKPINK resmi comeback dengan lagu Lovesick Girls. Mengikuti kesuksesan besar dua single lagu sebelumnya, How You Like That dan Ice Cream, title track dari The Album ini juga menduduki peringkat atas tangga lagu dunia.

Salah satunya di tangga lagu salah satu platform streaming musik terbesar di dunia, Spotify Global Chart. Dikutip dari Allkpop, Minggu (4/10/2020), Lovesick Girls langsung debut di peringkat 3 tangga lagu ini tepat satu hari setelah dirilis.

Tak hanya untuk Lovesick Girls, tapi semua lagu yang ada di The Album juga masuk dalam Top 25. Sebagian di antaranya bahkan bertengger di 10 peringkat teratas.

Selain di tangga lagu Spotify Global Chart, album teranyar BLACKPINK, The Album tersebut juga telah memuncaki iTunes Album Charts di 57 negara sekaligus, ditambah tangga lagu terbesar di China, QQ Music dan di Jepang, Line Music.

