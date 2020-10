LOS ANGELES - Sabtu, 3 Oktober lalu, Lana Del Rey baru saja usai menggelar acara meet and greet di Los Angeles. Kehadiran langsung Lana di Barnes & Noble yang berlokasi komplek perbelanjaan The Grove, Los Angeles itu untuk mempromosikan buku puisi terbarunya, Violet Bent Backwards Over the Grass.

Baca Juga:

- John Cena dan Idris Elba Akan Diduetkan di Film Heads of State

- Belajar Islam, Celine Evangelista Ingin Stefan William Kurangi Adegan Mesra

Namun bukan buku puisi karya Lana yang menjadi sorotan fans, melainkan tampilan masker yang ia pakai saat berada di lokasi. Dalam foto–foto dan video di Instagram, Lana terlihat mengenakan masker stylish jaring-jaring yang dihiasi payet-payet kristal berkilauan, namun tidak memberikan perlindungan maksimal dari penyebaran virus corona.

Padahal tim manajemen pelantun hits Video Games dan Blue Jeans itu yang berjaga di belakangnya, terlihat jelas mengenakan masker pelindung yang layak, yakni masker jenis bedah dan masker kain.

Mengutip Eonline, Senin (5/10/2020), fans langsung menyemprot Lana karena tindakan tak bertanggung jawabya tersebut. Ia dianggap telah memperlihatkan contoh yang salah dan bisa membahayakan kesehatan dirinya sendiri, fans dan orang lain di sekitarnya.

“Coba jelaskan tentang masalah masker ini. Benar-benar memalukan,” tulis akun Cinnamon**** yang mendapatkan lebih dari 18ribu likes. “Lana, mohon kenakan masker yang jenisnya benar. Aku mohon,” tambah akun Jane****ko. “Hei, itu bukan masker. Kamu itu membuat musik yang bagus tapi keputusan yang buruk,” tegur netizen pemilik akun ****andrew. “Kamu menempatkan dirimu sendiri di posisi, yang mana kami tidak bisa membelamu,” seru M****efnawy. Sebelum kejadian ini, Lana diketahui sebelumnya juga memakai masker serupa di sampul halaman depan majalah Interview.