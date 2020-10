LOS ANGELES - Universal Pictures dan United Artists Releasing resmi menunda perilisan James Bond: No Time To Die. Keputusan itu diambil pada 2 Oktober 2020, setelah melihat perkembangan pandemi COVID-19 di berbagai negara.

MGM, Eon Productions, dan Universal Pictures awalnya tetap ingin merilis seri ke-25 James Bond itu sesuai jadwal semula, November 2020. Namun, kondisi di lapangan tampaknya memaksa mereka untuk mengambil keputusan cepat.

“MGM, Universal, dan produser Bond: Michael G. Wilson dan Barbara Broccoli mengumumkan perilisan No Time To Die ditunda menjadi 2 April 2021,” ujar pernyataan resmi pihak distributor film itu seperti dikutip dari The Hollywood Reporter, pada Sabtu (3/10/2020).

Keputusan itu diambil untuk memenuhi keinginan para penggemar Bond di seluruh dunia. “Kami paham, penundaan ini akan mengecewakan penggemar kami. Namun kami berharap, film ini bisa dinikmati tahun depan.”

Pengumuman tersebut, tentunya menjadi pukulan berat bagi pemilik bioskop yang memerlukan film berskala besar untuk mendongkrak kembali minat penonton. Setidaknya, mereka harus bersabar hingga Natal 2020.

Film Wonder Woman 1984 yang seharusnya tayang pada Juni 2020 akan memulai debutnya di box office Amerika Utara pada 25 Desember mendatang. Ini merupakan perubahan jadwal kedua yang dilakukan Universal Pictures untuk No Time To Die. Film itu awalnya dijadwalkan rilis pada April 2020, namun diundur pada November 2020 karena pandemi COVID-19. Film yang akan menjadi karya terakhir Daniel Craig itu disutradarai oleh Joji Fukunaga. Selain Craig, film itu juga dibintangi Ana de Armas, Rami Malek, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris, Christoph Waltz, Ralph Fiennes, dan Lea Seydoux.*