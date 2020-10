SEOUL - Eric mendapat dukungan dan semangat dari rekannya di Shinhwa selama penggarapan drama The Spy Who Loved Me. Sang maknae, Andy datang ke lokasi syuting Spy untuk menyemangati Eric syuting.

Kedatangan Andy ke lokasi syuting dipamerkan Eric di unggahan Instagramnya. Dalam momen perayaan Chuseok pada 1 Oktober kemarin, suami Na Hye Mi mengunggah sejumlah foto bersama Andy.

"Apakah semua orang menikmati Hangawi (nama lain Chuseok)? feat. CEO Andy yang datang berkunjung ke lokasi syuting The Spy Who Loved Me," tulis Eric seperti dilansir Soompi, Jumat (2/10/2020).

Status CEO disematkan Eric dalam unggahan tersebut untuk merujuk pada posisi Andy sebagai pendiri sekaligus bos TOP Media sejak 2005.

Sementara itu di The Spy Who Loved Me, Eric akan memerankan karakter Jeon Ji Hoon. Dalam drama, Jeon Ji Hoon merupakan seorang agen interpol yang menyamar sebagai fotografer travel. Ia adalah mantan suami Kang Ah Reum (Yoo In Na).

The Spy Who Loved Me merupakan drama tentang seorang wanita yang terjebak antara mantan suami dan suami saat ini, yang keduanya adalah mata-mata. Selain Eric dan Yoo In Na, drama MBC ini juga dibintangi Im Joo Hwan.

