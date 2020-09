SEOUL - Eric Shinhwa, Yoo In Na, dan Im Joo Hwan akan memadukan kemampuan akting mereka untuk memanjakan penonton drama The Spy Who Loved Me. Ini merupakan drama komedi romantis terbaru MBC yang dijadwalkan tayang Oktober besok.

Jelang tayang, The Spy Who Loved Me merilis poster perdana mereka. Eric, Yoo In Na, dan Im Joo Hwan muncul dengan gaya serta background berbeda di poster tersebut.

Eric tampil semi-formal dengan kamera di tangannya. Sementara Yoo In Na dan Im Joo Hwan menampilkan aura pebisnis dalam balutan suits masing-masing.

Mengutip Soompi, Rabu (16/9/2020), Eric akan memerankan karakter Jeon Ji Hoon. Dalam drama, Jeon Ji Hoon merupakan seorang agen interpol yang menyamar sebagai fotografer travel. Ia adalah mantan suami Kang Ah Reum.

Karakter Kang Ah Reum diperankan oleh Yoo In Na. Sebagai seorang desainer gaun pengantin, Kang Ah Reum kini sudah menikah dengan Derek Hyun.

Im Joo Hwan lah yang menghidupkan karakter Derek Hyun. Seperti Jeon Ji Hoon, Derek juga sebenarnya juga adalah seorang mata-mata. Karakternya sebagai seorang suami dan mata-mata sangatlah bertolak belakang.

"Sinergi Eric, Yoo In Na dan Im Joo Hwan lebih dari sempurna yang bisa kalian bayangkan. Romansa rahasia mereka akan membawa kesenangan berbeda pada penonton," kata tim produksi.

