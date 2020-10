SEOUL - Suzy akan menunjukkan kemampuan aktingnya di drama baru berjudul Startup. Serial anyar tvN ini adalah hasil kerja sama sutradara Oh Choong Hwan dan penulis skenario Park Hye Ryun.

Bekerja sama dengan Oh Choong Hwan dan Park Hye Ryun, Suzy mengaku senang. Pasalnya, ini menjadi proyek reuninya dengan dua orang belakang layar tersebut.

"Karena kami bekerja bersama di proyek akting pertamaku, kupikir spesial sekali rasanya bekerja dengan Park Hye Ryun lagi. Aku senang bisa menunjukkan perkembangan aktingku padanya," kata Suzy, seperti dikutip Soompi, Kamis (1/10/2020).

"Aku merasa bahagia, takjub, dan nyaman saat bekerja dengan Oh Choong Hwan. Dia punya kharisma uniknya sendiri di lokasi syuting dan itu belum berubah sama sekali," tutur mantan personal miss A ini.

Sebagai informasi, Suzy pernah bekerja sama dengan Oh Choong Hwan dan Park Hye Ryun sekaligus di drama While You were Sleeping. Khusus untuk Park Hye Ryun, dia adalah penulis skenario Dream High, drama pertama yang dibintangi mantan kekasih Lee Min Ho itu.

Sementara itu, drama Startup akan mengambil setting di Sandbox, sebuah kawasan serupa Silicon Valley di Korea Selatan. Kisahnya, tentang orang-orang yang berjuang untuk mewujudkan mimpi mereka untuk membangun sebuah perusahaan startup.

