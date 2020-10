SEOUL - Startup menjadi proyek akting terbaru Suzy. Ini sekaligus menjadi drama ke-3 Suzy bersama penulis skenario Park Hye Ryun.

Tiga kali bekerja sama, Suzy tak henti memuji kemampuan menulis Park Hye Ryun. Menurutnya, sang penulis skenario memiliki skill yang berbeda dari sesamanya.

"Rasanya masih sama sekarang, tapi kupikir kapanpun aku bekerja dengan Park Hye Ryun, aku bisa menceritakan sebuah kisah yang membuat hati berdegup kencang dan tertinggal dalam kenangan orang-orang," kata Suzy, seperti dikutip dari Soompi, Kamis (1/10/2020).

"Karakter-karakter yang dia buat tumbuh dan bergerak dalam drama. Setiap dialog menyentuh hati. Secara pribadi, aku suka situasi dialognya membuatku berpikir sejenak soal mereka," tambahnya.

Suzy pertama kali bekerja sama dengan Park Hye Ryun lewat drama debutnya, Dream High. Setelah itu, mereka bertemu lagi di drama fantasi-romantis While You were Sleeping.

Sementara itu, drama Startup akan mengambil setting di Sandbox, sebuah kawasan serupa Silicon Valley di Korea Selatan. Kisahnya, tentang orang-orang yang berjuang untuk mewujudkan mimpi mereka untuk membangun sebuah perusahaan startup.

