SEOUL - tvN akhirnya merilis video teaser drama romantis terbarunya, Startup. Teaser berdurasi 15 detik itu memperlihatkan awal pertemuan Suzy dan Nam Joo Hyuk, dua pemeran utama drama ini.

Teaser perdana ini sekaligus memberikan gambaran kesalahpahaman yang menjadi awal romansa cinta antara Suzy dan Nam Joo Hyuk. Mantan personel miss A tersebut mengira Nam Joo Hyuk adalah cinta pertamanya saat muda dulu.

"Jika bukan karena suratmu, bagaimana musim semiku?" kata Suzy dalam teaser, seperti dilansir Soompi, Rabu (16/9/2020).

Video lantas memperlihatkan Suzy dan Nam Joo Hyuk duduk bersebelahan di dalam bis. Di bagian akhir, keduanya saling melempar senyum dari kejauhan.

"Ini adalah pertama kalinya aku mendapatkan pesan dari seorang wanita yang bukan ibuku," tutur Nam Joo Hyuk.

Suzy akan berperan sebagai Seo Dal Mi, yang bermimpi menjadi Steve Jobs Korea. Sementara Nam Joo Hyuk menghidupkan karakter Nam Do San, pendiri perusahaan Samsan Tech.

Serial yang dijadwalkan tayang Oktober mendatang ini merupakan proyek kolaborasi dari sutradara Oh Choong Hwan (Hotel del Luna) bersama Park Hye Ryun (I Hear Your Voice). Keduanya pernah berkolaborasi dalam drama While You Were Sleeping yang juga dibintangi oleh Suzy.

