LOS ANGELES - Iman Vellani, artis muda pendatang baru telah terpilih untuk memerankan Ms Marvel alias Kamala Khan. Ms Marvel adalah superhero muslim pertama di Marvel Cinematic Universe. Serial Ms Marvel yang akan dirilis di Disney Plus.

Dilansir dari Variety, karakter yang akan dimainkan oleh Vellani adalah seorang remaja Muslim berusia 16 tahun yang tinggal di Jersey City, New Jersey, yang mengagumi pahlawan super seperti Captain America. Menurut Marvel, karakter bernama Kamala Khan ini memiliki kemampuan yang tidak biasa yakni bisa dapat mengubah bentuk dan ukuran, serta dapat menggunakan sikap idealis sebanyak kekuatan apapun untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik.

Berita bergabungnya Vellani ini datang 2 minggu setelah berita bergabungnya duet sutradara Adil El Arbi dan Bilall Fallah, sutradara Bad Boys for Life serta Sharmeen Obaid-Chinoy dan Meera Menon sebagai pemain. Namun, Disney Plus dan Marvel belum ada berkomentar mengenai casting Vellani ini sendiri.

Ms Marvel adalah salah satu dari beberapa seri Marvel yang baru dikembangkan oleh Marvel untuk Disney Plus. Minggu lalu, Marvel baru saja mengkonfirmasi bahwa Samuel L. Jackson akan kembali memerankan Nick Fury dalam serial terbarunya di Disney Plus.

Selain dua serial tersebut, Marvel saat ini juga akan mempersiapkan perilisan dan produksi untuk serial lain seperti WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier, Loki, She-Hulk, Hawkeye, dan Moon Knight.

