JAKARTA - Marvel sudah menentukan tim belakang layar serta para pemain untuk serial superhero muslim, Ms. Marvel. Adil El Arbi dan Bilall Fallah akan menjadi sutradara, kemudian Sharmeen Obaid-Chinoy dan Meera Menon sebagai pemain.

Adil El Arbi dan Bilall Fallah adalah duo di belakang layar Bad Boys for Life tahun ini, dan mereka telah dipilih untuk mengerjakan serial superhero Muslim pertama Marvel Studios tersebut.

Selain itu ada Sharmeen Obaid-Chinoy, pemenang Oscar dua kali dalam kategori pendek dokumenter yang juga bergabung dalam daftar pemain utama untuk serial tersebut, beserta Meera Menon, yang kreditnya termasuk dalam serial episode The Walking Dead, The Punisher, Titans, Dirty John dan Outlander.

Ms. Marvel merupakan cerita yang ditulis oleh Bisha K. Ali yang akan menceritakan Kamala Khan, seorang anak remaja Amerika Pakistan. Karakter ini dibuat di tahun 2014 sebagai karakter superhero Muslim pertama di MCU dan juga akan menjadi serial pertama superhero Muslim Marvel Studios.

Selain itu, Presiden Marvel Kevin Feige mengatakan bahwa ia tertarik untuk mengangkat superhero ini ke layar lebar di masa depan nanti. Marvel kini sedang mencari aktor utama yang tepat untuk memerankan karakter remaja Pakistan Amerika yang tinggal di New Jersey tersebut.

Ms. Marvel adalah salah satu dari sekian banyak serial yang ditunjukkan oleh Marvel Cinematic Universe yang sedang dikerjakan untuk Disney+. Selain itu ada WandaVision yang dibintangi oleh Elizabeth Olsen dan Paul Bettany yang akan tayang pertama kali di Disney+ tahun ini. Lalu ada The Falcon and the Winter Soldier yang masih melanjutkan proses syuting, serial Loki yang sudah menyelesaikan sebagian proses syutingnya, serta She-Hulk yang baru-baru ini sudah menunjuk Tatiana Maslany sebagai pemeran utama di serial tersebut.

