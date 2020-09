SEOUL - Tim produksi film Silence akhirnya merilis deretan aktor yang akan tampil dalam proyek tersebut. Setelah Lee Sun Gyun, kini Joo Ji Hoon juga dipastikan akan terlibat dalam film itu.

Mengutip Soompi, Rabu (30/9/2020), Joo Ji Hoon berperan sebagai Joe Park, seorang supir truk derek yang berusaha mencari pekerjaan. Selain dua aktor senior tersebut, ada juga Park Ju Hyun, aktris pendatang baru yang namanya meroket lewat drama Extracurricular.

Film Silence berkisah tentang orang-orang yang terdampar di sebuah jembatan pada suatu malam. Mereka mencoba untuk bertahan hidup dari ancaman tak terduga yang mengintai.

Sutradara Kim Tae Gon yang dikenal lewat karyanya dalam Goodbye Single dipercaya untuk mengarahkan film ini. Sementara produksinya diserahkan kepada Dexter Studios, rumah produksi di balik film seri Along with the Gods dan Ashfall.*

Baca juga:

Jun Ji Hyun dan Joo Ji Hoon Dikonfirmasi Bintangi Mount Jiri

Tanggalkan Nama Lidya Pratiwi, Maria Eleanor Ingin Hidup Tenang



(SIS)