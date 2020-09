SEOUL - Usai mengungkap foto teaser individual hingga video konsep untuk The Album, BLACKPINK merilis teaser MV Lovesick Girls. Sebagai informasi, Lovesick Girls merupakan title track di The Album yang akan dirilis pada 2 Oktober 2020.

Melalui akun Youtube resmi BLACKPINK, YG Entertainment merilis teaser MV Lovesick Girls pada Rabu (30/9/2020). Teaser Lovesick Girls hadir dalam 16 detik dengan menampilkan potongan adegan solo shot dari Lisa, Jennie, Rose, Jisoo.

Mengutip Allkpop, dilihat dari audio dan visual dari teaser tersebut, Lisa, Jennie, Rose, Jisoo diprediksi akan mengusung konsep khas anak muda yang lebih lembut. Ini akan berbeda dengan konsep powerful di lagu pra-rilis How You Like That dan konsep ceria dan centil di lagu Ice Cream bersama Selena Gomez.

Spesial di comeback kali ini, Jisoo dan Jennie ikut berpartisipasi dalam penulisan lirik untuk lagu Lovesick Girls. Hal ini diketahui oleh para penggemar, setelah BLACKPINK merilis daftar lengkap 8 lagu yang akan masuk di album The Album.

