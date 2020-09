JAKARTA - Rahmania Astrini menjadi salah satu musisi Indonesia yang memiliki peluang besar go international. Bukan sekadar omong kosong, Rahmania Astrini kembali menghadirkan karya baru, lagu berjudul Runaway yang bekerja sama dengan musisi internasional.

Dalam lagu Runaway, Rahmania Astrini bekerja sama dengan produser ternama Björn “Mr. Fantastic” Djupström. Ia adalah produser yang pernah menangani Nicki Minaj, Jessie Beyez, J-Lo, dan Khaled. Lagu Runaway juga masuk dalam album ME ME WE bersama artis-artis internasional seperti NewKidd, RAVI, Aizat Amdan, dan Chillies.

"Dari dulu nggak pernah terbayang bisa bekerja sama dengan produser dan songwriter sehebat dia,” jelas Rahmania Astrini dalam jumpa pers virtual.

Dalam kesempatan itu, Rahmania Astrini bercerita soal makna dan tema lagu Runaway. Bagaimana rasa soal dilema dalam hubungan asmara, bercampur aduk cinta dan benci.

"Ada [inspirasinya] sebenarnya. This someone who basically made me feel this way in the relationship. The dilemma was real. A song about a dilemma, a love and hate relationship that makes you feel like escaping,” tutup Rahmania Astrini.

