JAKARTA - Penyanyi muda Rahmania Astrini berkolaborasi dengan Nino RAN dalam single bertajuk Tak Bisa. Dalam single ini, Astri dan Nino bicara soal kekecewaan terhadap cinta.

Tak Bisa bercerita soal kepedihan menjalani cinta. Luka bak seperti sahabat yang selalu ada. Namun demikian, Astri dan Nino menyampaikan rasa sedih dengan caranya. Menampilkan lirik manis yang menyentuh.

"Lagu ini bercerita tentang dua orang yang memiliki perasaan yang sama tapi di waktu yang berbeda. Nggak jodoh katanya. Gambaran perasaan kecewa yang kami tetap coba balut dengan nada-nada yang manis. Karena sepahit-pahitpun ceritanya, cinta tetap ada manisnya. Semoga lagu ini bisa mewakili perasaan sesal insan cinta yang telat menyadari perhatian seseorang. Dan untuk mereka yang merasa salah ambil keputusan menolak atau menerima seseorang, selamat menikmati," ujar Nino RAN.

Tak Bisa menjadi lagu kedua bagi Astri berkarier secara profesional di industri musik Tanah Air. Berkolaborasi dengan Nino di single Tak Bisa tentunya anugerah luar biasa. Sebab Astri sejak lama mengidolakan RAN. Apalagu Tak Bisa ditulis da rekamannya dikerjakan oleh Laleilmanino, producing and songwriting team, yang banyak menghasilkan hits belakangan ini.

"I’m so excited to work with laleilmanino and collaborate together with Kak Nino for this project. Kak Nino orangnya asik banget dan super helpful selama pengerjaan lagu ini, mulai dari studio sampai kita proses shooting video klip dan pemilihan artwork, Kak Nino selalu bantu dan kasih input. Ini sebuah pengalaman yang berharga banget buat aku, bisa kerja sama orang sebaik dan sehebat kak Nino," jelas Astri.

