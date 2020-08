JAKARTA - Penyanyi Rahmania Astrini akan berkolaborasi dengan delapan penyanyi dunia dari enam negara. Mereka akan menyanyikan lagu berjudul Me Me We, lagu penyemangat untuk menghadapi virus corona. Kedelapan orang penyanyi tersebut berasal dari Korea Selatan, Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Thailand.

Rahmania Astrini akan berkolaborasi dengan musisi seperti Aizat Amdan dari Malaysia, Chillies dari Vietnam, PAAM dari Thailand, Quest dari Filipina, K-Pop superstar Ailee, Ravi, serta boyband NewKidd.

Proses video klip pun dilakukan sederhana. Mereka merekam lagu dengan kamera yang proper ketika sedang berada di dalam rumah. Supaya juga menjadi bagian berada diam di rumah untuk menghindari virus corona.

"Prosesnya seru dan lumayan challenging karena semua direkam dari rumah, dan aku melakukan proses rekaman sambil teleponan dengan label aku. It’s a fun and funny process. Basically cuma ngerekam dengan kualitas video sekian dan angle sekian. Jadi itu hasil rekamanku di kamar. Karena aku enggak bisa keluar rumah pada saat itu jadi aku di kamar” jelas Rahmania Astrini.

Lagu Me Me We juga hadir di negara penyanyi tersebut, seperti hadir pada 30 Juli 2020 di Warner Music Korea dan Kantor Wilayah Gangnam di Seoul. Lagu ini juga digarap oleh musisi berkualitas, seperti MZMC. Orang yang juga pernah menangani para idol K-Pop ternama seperti EXO, SHINee, dan Red Velvet. Kemudian juga di balik single-single hits dari EXO, seperti Ko Ko Bop, Tempo, dan Love Shot.

Bisa bekerja sama dengan musisi dunia, Rahmania Astrini pun mengaku bangga. Baginya ini adalah langkah baik meski sedang mengalami masa pandemi.

“Pastinya amat sangat bersyukur, dan nggak menyangka bisa berkolaborasi dengan artis-artis yang super amazing and super talented. Rasanya masih seperti mimpi sampai sekarang. I’m very humbled to be a part of this project,” tutur Rahmania Astrini.

