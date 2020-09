JAKARTA - Meggy Wulandari tak tinggal diam saat sang suami, Mamad Muhammad menjadi bahan cibiran netizen. Lewat unggahan Instagram terbarunya, dia mengancam akan melaporkan orang yang menghina suaminya ke pihak berawajib.

"Apapun omongan jelek orang-orang tentang saya enggak dipikirin," tulis Meggy di Instagramnya pada Senin (28/9/2020).

Meggy melanjutkan, "Tapi kalau orang-orang hina suamiku dan anak-anakku, Oh no, no. Urusannya akan panjang sama saya karena ada Undang Undang ITE."

Cibiran netizen muncul setelah Meggy pertama kali memperlihatkan wajah sang suami di unggahan Instagramnya pada 27 September. Banyak yang menilai wajah pria itu mirip Kiwil, mantan suami Meggy.

"Mukanya sama banget kayak Kiwil. Seleranya muka-muka Kiwil juga," komentar netizen.

"Halah sama-sama jelek. Kirain dapat yang lebih bening dari yang kemarin," timpal netizen lain.

Meggy Wulandari menikah dengan Mamad Muhammad pada 19 September lalu. Hal tersebut menjadi sorotan publik karena dia baru resmi bercerai dengan komedian Kiwil pada 10 Agustus 2020.

