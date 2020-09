JAKARTA - Chris Hemsworth, Miles Teller, dan Jurnee Smollett akan beradu akting. Mereka akan membintangi film terbaru Netflix yang berjudul Spiderhead.

Dilansir dari Variety, film Spiderhead ini akan menjadi proyek profil tertinggi Netflix. Sebelumnya, di Festival Film Toronto, Netflix telah menghabiskan uang sebesar USD30 juta untuk Malcolm & Marie yang dibintangi oleh Zendaya serta John David Washington, dan USD20 juta untuk debut sutradara Halle Berry di film Bruised.

Selain itu, ada film Pieces of a Woman yang tidak dibocorkan biayanya, namun kabarnya memiliki angka yang besar untuk film yang dibintangi Vanessa Kirby dan Shia LaBeouf ini. Di luar itu, ternyata platform lain tidak mau kalah dengan Netflix, buktinya Apple juga merogoh dompetnya dengan menghabiskan USD40 juta minggu ini untuk film Cherry yang dibintangi oleh Tom Holland.

Spiderhead merupakan film yang diadaptasi dari cerita pendek George Saunders yang pertama kali tayang di The New Yorker dan kemudian dimasukkan ke dalam bukunya yang berjudul Tenth of December. Spiderhead sendiri akan menceritakan tentang dua narapidana yang ditempatkan di fasilitas yang dijalankan seorang dokter. Ternyata dokter tersebut ingin bereksperimen pada narapidana tersebut dengan memasukan sebuah obat yang dapat mengubah emosi seseorang.

Sutradara Top Gun: Maverick, Joseph Kosinski akan menggarap film ini. Kosinski sendiri sudah pernah bekerja sama dengan salah satu aktor film ini, Miles Teller pada film Only the Brave. Selain itu, Rhett Reese dan Paul Wernick akan menjadi penulis skenario film ini. Mereka berdua merupakan penulis dari film Deadpool dan Zombieland.

