SEOUL - BTS kembali memecahkan rekor pada MV Dynamite. Dalam kurun waktu 37 hari, MV Dynamite mencapai 400 juta penayangan di YouTube.

MV Dynamite sudah memecahkan rekor berkali-kali. Sebelumnya BIG HIT Entertainment merilis MV ini di YouTube pada 21 Agustus, dalam waktu 24 jam MV yang mengusung tema disko pop ala 1970an ini mencapai 100 juta views sehingga memecahkan rekor dunia dengan penayangan terbanyak dalam waktu singkat.

Sebelumnya rekor ini dipegang oleh BLACKPINK dengan lagu How You Like That yang mencapai 400 juta penayangan dalam waktu 43 hari.

Lagu Dynamite ini memang sangat popular. Sebelumnya Suga sempat mengungkapkan bahwa dirinya sangat senang karena banyak orang menyukai lagunya.

“Menurutku lagu ini menarik dan mudah dinikmati oleh siapapun, dari generasi apapun. Terutama dalam situasi COVID-19, kami ingin menciptakan lagu yang ceria dengan lirik yang membangkitkan semangat. Kami sangat senang karena orang-orang menikmati lagu ini, dan mendapatkan energi dari lagu ini,” ucap Suga seperti dilansir Soompi.

