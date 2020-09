LOS ANGELES - Mariah Carey baru saja membuat pengakuan mengejutkan. Pengakuan mengejutkan Mariah tersebut, menyangkut hubungan persaudaraanya dengan sang kakak.

Pengakuan itu terungkap saat Mariah Carey hadir diwawancara dalam acara The Oprah Conversation, yang dipandu oleh Oprah Winfrey.

Dalam acara tersebut, Oprah membacakan salah satu penggalan cerita trauma masa kecil Mariah yang dituangkan dalam buku yang ditulis oleh pelantun hits All I Want for Christmas Is You tersebut.

Mariah mengklaim, sewaktu dirinya masih remaja sang kakak pernah mencoba menjual dirinya kepada germo, seperti dikutip Just Jared, Jumat (25/9/2020).

“Ketika aku masih berusia 12 tahun, kakak perempuanku membiusku dengan valium, menawariku kokain. Ia juga melukai saya, dan ia mencoba menjualku kepada germo,” tulis Mariah dalam buku tersebut, yang dibacakan langsung oleh Oprah dalam segmen wawancara.

Masih di sesi wawancara yang sama, penyanyi peraih Grammy tersebut menerangkan ia memang tidak akrab dengan para saudaranya. Mariah menyebutkan ia tidak tumbuh dewasa bersama dengan kakak perempuan dan kakak laki-lakinya. “Kami tidak akrab satu sama lain, kami tidak tumbuh besar bersama. Aku merasa seperti orang luar di antara keluargaku sendiri,” tambah Mariah. Tak pernah memiliki hubungan persaudaraan yang harmonis. Mantan istri presenter kondang Nick Cannon tersebut mengungkapkan, sekarang ia menyebut dua kakaknya tersebut sebagai mantan saudara laki-laki dan mantan saudara perempuan.