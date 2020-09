JAKARTA - Pandemi virus corona tak membuat band Kotak berhenti berkarya. Kotak resmi telah menghadirkan album berjudul Identitas. Album ini menjadi penanda 16 tahun Kotak berkarier di industri musik Tanah Air.

Dengan judul Identitas, Kotak ingin menghadirkan gambaran kedewasaan bermusik. Mario 'Cella' Marcella (gitaris), Swasti 'Chua' Sabdastantri (bassist), dan Tantri Syalindri Ichlasari (vokalis) ingin memberikan nuansa yang berbeda dari album sebelumnya.

"Lagu ini kemudian juga jadi penting bagi semua personel KOTAK, mengenai proses transformasi bagaimana motif para personil nge-band, dari awalnya sekadar senang-senang, menjadi mata pencaharian demi menghidupi keluarga," kata Kotak dalam rilis yang diterima Okezone.

Kotak menghadirkan 10 track dalam album Identitas. Tiga lagu telah dirilis sebelum peluncuran album ini yakni, Hoax, Manusia Manusiawi, dan Teman Palsu. Dari 10 lagu yang dihadirkan, Kotak menjadikan lagu berjudul Di Atas Cinta sebagai lagu andalan.

"Dari kesepuluh lagu yang tersedia di Identitas, lagu Di Atas Cinta terpilih menjadi andalan untuk album ini. Lagu ini ditulis oleh Tantri sebagai refleksi kehidupannya kini selaku orang tua bagi anaknya," lanjut Kotak.

Di masa pandemi ini, Kotak melakukan rekaman do it yourself (DIY). Proses rekaman dilakukan di Yogyakarta tanpa campur tangan produser.

"Proses rekaman Identitas sangat istimewa karena untuk pertama kalinya Kotak tidak melibatkan campur tangan kreatif pihak ketiga seperti produser dan pencipta lagu. Semuanya dilakukan sendiri. Identitas banyak direkam di Yogyakarta, juga dilakukan secara DIY," tutup Kotak.

