SEOUL - Big Hit Entertainment selaku agensi manajemen BTS baru saja mengeluarkan pengumuman adanya perubahan terkait penyelenggaraan konser MAP OF THE SOUL ON:E.

Sebelumnya, belum lama ini agensi menyebutkan BTS akan menggelar konser tetap dengan sistem online dan offline alias menghadirkan penonton langsung meski dalam jumlah kapasitas kursi yang dibatasi.

Namun akhirnya, Soompi melaporkan Big Hit mengumumkan konser MAP OF THE SOUL ON:E untuk konsep offline batal digelar.

Keputusan ini diambil karena penyebaran akan Covid-19 masih terus berlangsung hingga saat ini, yang akhirnya membuat protokol kesehatan di Korea Selatan sendiri diperketat dari yang sebelumnya.

Big Hit mengaku konser offline dengan penonton langsung, menjadi hal yang sulit untuk diwujudkan.

“Kami telah mempersiapkan konser offline yang sepenuhnya sesuai dengan protokol yang diberikan oleh otoritas kesehatan masyarakat untuk memastikan lingkungan paling aman bagi artis dan penggemar. Namun, dengan peraturan jarak sosial yang diperketat ditambah dengan pembatasan yang terus diberlakukan pada pertemuan dan acara publik. Dalam situasi seperti ini dan kurangnya pedoman khusus yang berlaku untuk acara ini, saat ini masih sangat sulit untuk mengadakan pertunjukan secara langsung,” bunyi keterangan Big Hit.

Maka dari itu, agensi pimpinan Bang Shi Hyuk tersebut memutuskan konser BTS yang akan digelar selama dua hari berturut-turut dari 10 hingga 11 Oktober mendatang akan hanya digelar secara online “Dengan alasan tersebut BTS MAP OF THE SOUL ON:E hanya akan diadakan seluruhnya secara streaming online. Kami meminta maaf kepada semua fans yang sudah menantikan untuk bisa menonton konser secara langsung. Kami meminta pengertian dari kalian. Terima kasih,” tutup Big Hit.