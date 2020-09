SEOUL - 23 September 2020, BTS kembali diundang untuk berpidato di gelaran Sidang Umum PBB. Ini menjadi tahun ke-2 bagi boy group asuhan Big Hit Entertainment tersebut berpidato di Sidang Umum PBB.

Di Sidang Umum PBB yang ke-75, RM, Jimin, Jin, Jungkook, Suga, V, dan J-Hope, menyampaikan pidato berjudul Let's Live Again In A New World. Mereka menyasar generasi muda dalam menghadapi situasi sulit masa pandemi COVID-19 saat ini.

Membuka pidato, RM mengungkap bahwa seperti semua orang biasa lainnya, ia juga merasa virus corona telah mengubah segalanya. Dalam sekejap mata, seluruh rencana besarnya bersama personel BTS menjadi tak mungkin lagi untuk dilakukan.

“Tur dunia kami dibatalkan, semua rencana jadi buyar dan aku jadi sendirian. Mencoba melihat langit di malam hari, tapi tak ada bintang yang terlihat,” ungkap RM, seperti dikutip Koreaboo, Kamis (24/9/2020).

Senada dengan RM, emosi yang sama juga dirasakan oleh Jimin. Jimim mengaku dirinya sempat merasa tak punya harapan dalam menghadapi situasi sulit seperti sekarang.

“Rasanya hopeless, semuanya hancur. Aku hanya bisa melihat ke luar lewat jendela, hanya bisa pergi ke kamar tidur. Baru kemarin bernyanyi dan menari di hadapan fans di berbagai penjuru dunia. Sekarang, duniaku mengecil ke ruangan kamar tidur,” tambah Jimin. Di akhir pidatonya, RM mengingatkan para generasi muda bahwa semua momen sedih yang dirasakan saat ini hanyalah batu loncatan untuk menyambut masa depan yang lebih cerah. “Mari bermimpi tentang masa depan, ketika dunia kita ini bisa keluar dari kamar kecil kita lagi. Saat ini mungkin terasa gelap, seperti selalu malam dan kita akan selalu sendiri. Tapi malam selalu menjadi yang paling gelap sebelum pagi datang menyingsing,” tutup RM.