SEOUL - Nama BTS kembali bergaung di dunia internasional. RM, Jimin, Jin, Jungkook, V, Suga, dan J-Hope kembali diundang untuk berpidato di Sidang Umum PBB. Ini merupakan kali kedua boy group besutan Big Hit Entertainment itu tampil di acara ini.

Pada 2018, BTS mengguncang dunia lewat pidato ‘LOVE MYSELF’ di depan delegasi PBB. Sementara dalam Sidang Umum PBB yang bakal dihelat 23 September 2020, BTS membawakan pidato berjudul ‘Let's Live Again In A New World’.

Keterlibatan BTS diumumkan oleh UNICEF KOREA. BTS bakal menyampaikan pidato tentang harapan bagi dunia di tengah masa pandemi Covid-19.

BTS diundang langsung oleh The United Nations Group of Friends of Solidarity for Global Health Security, yang terdiri dari 40 negara anggota di dalamnya.

The United Nations Group of Friends of Solidarity for Global Health Security diketahui baru didirikan awal 2020 untuk mendiskusikan isu soal kesehatan dan keamanan dunia. Organisasi ini berada di bawah kepemimpinan Korea Selatan.

