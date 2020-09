LOS ANGELES - Hari yang dinanti-nantikan oleh pasangan selebriti, Gigi Hadid dan Zayn Malik akhirnya datang juga.

23 September kemarin jadi hari yang membahagiakan bagi Gigi dan Zayn, sebab Gigi telah dengan selamat melahirkan anak pertamanya.

Pengumuman Gigi telah melahirkan, diketahui dikabarkan langsung oleh Zayn Malik. Seperti dilapor Just Jared, Kamis (24/9/2020) melalui akun Twitter pribadinya, Zayn mengabarkan Gigi melahirkan anak mereka yang berjenis kelamin perempuan.

Mengunggah foto potret warna hitam-putih, memperlihatkan tangannya tengah menggenggam jari mungil sang anak, Zayn menyebut anak perempuannya tersebut lahir dalam kondisi sehat dan cantik.

Our baby girl is here, healthy & beautiful🙏🏽❤️to try put into words how i am feeling right now would be an impossible task. The love i feel for this tiny human is beyond my understanding.Grateful to know her, proud to call her mine, & thankful for the life we will have together x pic.twitter.com/nvhfOkk2fw — zayn (@zaynmalik) September 24, 2020