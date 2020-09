JAKARTA - Disney secara resmi mengumukan akan memundurkan jadwal rilis 10 film mereka ke tahun 2021 dan 2022. Mereka hanya menyisakan 3 judul film untuk dirilis di sisa tahun 2020.

Melansir Screenrant, Kamis (24/9/2020), yang terdekat untuk dirilis adalah Soul dari Pixar. Sesuai rencana awal, Soul bakal tayang mulai 20 November.

Selanjutnya adalah film horor dari 20th Century berjudul The Empty Man, yang diliris pada 4 Desember 2020. Terakhir ada sekuel dari film Detektif Hercule Poirot berjudul Death on the Nile yang ditunda dari 23 Oktober menjadi 18 Desember.

Hal ini sebenarnya bukan hal yang mengagetkan. Pasalnya, teater di Amerika serikat dan negara-negara lain di seluruh dunia masih ditutup. Sejauh ini, tidak ada tanda-tanda akan dibuka kembali dalam waktu dekat, mengingat pandemi COVID-19 yang masih mengancam.

Selain itu, Disney juga memiliki keraguan untuk memindahkan perilisan banyak film dari bioskop di Disney+. Berkaca pada kasus Mulan, perilisan lewat platform on demand bukanlah ide yang populer bagi para penggemarnya.

