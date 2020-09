LOS ANGELES - Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini, memaksa pelaku industri film dunia, seperti Disney mengubah jadwal penayangan sederet film. Untuk sisa tiga bulan di 2020, tak akan banyak film yang dirilis Disney.

Seperti studio produksi film besar Hollywood lainnya, Disney menggeser jadwal tayang film-filmnya ke 2021. Pasalnya, sejauh ini, belum ada rencana pembukaan kembali bioskop-bioskop di berbagai negara.

Melansir Starbiz, Kamis (24/9/2020), Disney akan menggeser jadwal tayang dari 10 film ke 2021. Film pertama yang digeser penayangannya adalah Everybody’s Talking About Jamie yang dijadwalkan tayang perdana pada 21 Januari 2021. Baru kemudian diikuti oleh The King’s Man pada 12 Februari dan Antler di 19 Februari tahun yang sama.

Jadwal selanjutnya, 12 Maret 2021 diberikan untuk film animasi klasik Raya and the Last Dragon. Setelah itu, Bob’s Burgers akan tayang pada 9 April, diikuti Ron’s Gone Wrong pada dua pekan kemudian.

Black Widow yang dibintangi Scarlett Johansson mendapat giliran tayang pada 7 Mei 2021. Film solo Black Widow ini sudah beberapa kali mengalami penundaan jadwal tayang. Di pertengahan tahun, tepatnya di 13 Agustus Disney akan merilis Deep Water, lalu diikuti oleh film dokumenter tentang grup band legendaris, The Beatles, Beatles: Get Back pada 27 Agustus mendatang. Terakhir, ada West Side Story yang akan ditayangkan pada 10 Desember 2021.