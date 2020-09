SEOUL - Semenjak membintangi drama populer, Hotel Del Luna, nama aktor muda pendatang baru, Lee Do Hyun terus meroket. Meski baru debut pada 2017 silam, Lee Do Hyun sudah berhasil menjadi pemeran utama di drama terbarunya bersama Kim Haneul, 18 Again.

Mengutip Kpopmap, Rabu (23/9/2020), Lee Do Hyun yang lahir pada 11 April 1995 ini diketahui bernaung di bawah agensi Yuehua Entertainment. Terjun ke dunia akting, pemilik tinggi 182 sentimeter itu debut melalui drama Prison Playbook, berperan sebagai versi muda dari karakter yang dimainkan oleh Jung Kyung Ho.

Tampil apik di debut dramanya, Lee Do Hyun lantas jadi salah satu pemeran pendukung dalam drama Thirty But Seventeen bersama Yang Se Jong, Shin Hye Sun dan Ahn Hye Seop. Satu tahun kemudian, Lee Do Hyun sukses menarik perhatian pemirsa lewat drama Hotel Del Luna.

Di drama tersebut, Lee Do Hyun memerankan karakter Ko Choeng-Myung, cinta pertama IU (Jang Man Weol) dari semasa hidup hingga akhir hayatnya. Usai sukses meraih cinta dari publik lewat Hotel Del Luna, kini Lee Do Hyun tengah sibuk memerankan karakter Hong Dae Young di 18 Again.

Dalam 18 Again, Lee Do Hyun berbagi peran dengan Yoon Sang Hyun, yang sama-sama memerankan karakter Hong Dae Young. Bedanya, Yoon Sang Hyun dipercaya memerankan versi dewasa karakter tersebut.

