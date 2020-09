SEOUL - Sebagian penggemar serial drama Korea atau populer drakor, pasti pernah penasaran dengan bayaran para aktris top Negeri Ginseng. Dari sekian banyak aktris papan atas Korea, siapa sajakah yang sukses masuk ke daftar aktris dengan bayaran termahal?

Menyitat Starbiz, Senin (21/9/2020), berikut ulasan singkat 5 aktris papan atas Korea dengan bayaran termahal 2020.

1. Jun Ji Hyun

Aktris A-list yang biasa disapa Gianna Jun ini aktif berperan di drama ataupun film. Cantik, fashionista, dan punya bayaran termahal, Jun Ji Hyun adalah paket lengkap.

Untuk satu episode, Jun Ji Hyun diestimasikan mendapatkan bayaran USD84000 atau sekira Rp1,2 miliar. Sebagai aktris, Jun Ji Hyun sendiri pernah mendapatkan dua piala Grand Bell Awards untuk Aktris Terbaik dan Daesang (Grand Prize) untuk kategori aktris televisi Baeksang Art Awards.

2. Lee Young Ae

Meraih ketenaran global lewat drama kolosal Dae Jang Geum yang tayang pada 2003, Lee Young Ae berhasil mempertahankan statusnya sebagai aktris mahal hingga saat ini. Berbeda sedikit dengan Jun Ji Hyun, untuk satu episode drama, Lee Young Ae disebut mendapatkan bayaran hingga USD83000 atau kurang lebih Rp1,2 miliar.

3. Ha Ji Won

Posisi ke-3 diisi oleh bintang Something Happened in Bali dan Secret Garden satu ini. Perempuan pertama yang didapuk menjadi ambassador promosi untuk Operation Smile ini kabarnya mendapatkan bayaran mencapai USD42000 atau sekira Rp623juta untuk satu episode.

4. Choi Ji Woo

Siapa yang tak mengenal potret salah satu aktris veteran drakor tersebut? Ya, bintang Winter Sonata dan Stairway to Heaven ini sukses menduduki peringkat empat sebagai aktris Korea dengan bayaran termahal tahun ini. Choi Ji Woo diestimasikan mendapat bayaran senilai USD42000 atau sekira Rp623 juta untuk satu episode dari drama yang ia bintangi.

5. Song Hye Kyo

Meraih ketenaran di Asia dan penjuru dunia lainnya lewat melodrama Autumn in My Heart, That Winter, the Wind Blows hingga Descendants of The Sun menjadikan Song Hye Kyo sebagai aktris A-list di Korea. Bayaran untuk satu episode mantan istri Song Joong Ki itu diestimasikan sampai USD42000 atau kurang lebih Rp623 juta, sama dengan Choi Ji Woo dan Ha Ji Won.