SEOUL - Drama 18 Again tayang perdana pada 21 September 2020. Akting Lee Do Hyun dan Yoon Sang Hyun yang berbagi peran sama langsung mencuri perhatian.

Lee Do Hyun dan Yoon Sang Hyun sama-sama memerankan karakter Hong Dae Young. Yoon Sang Hyun adalah pemeran versi dewasa, sementara Lee Do Hyun sebagai versi remajanya, yang tiba-tiba muncul dan memperkenalkan diri sebagai Go Woo Young.

Menghidupkan karakter yang sama, Lee Do Hyun dan Yoon Sang Hyun dituntut untuk menunjukkan kesamaan dari versi mereka satu sama lain. Kerja sama dan kekompakan menjadi kunci utama aktor beda generasi ini.

"Kami banyak membaca skenario. Yoon Sang Hyun juga bekerja keras untuk mencoba menyamai tone suaraku. Aku ingin penonton bisa dengan mudah menerima mereka (Hong Dae Young dan Go Woo Young) adalah karakter yang sama," kata Lee Do Hyun, seperti dikutip dari Soompi, Rabu (23/9/2020).

Hal senada diutarakan Yoon Sang Hyun. Ia mengaku diminta sutradara untuk memberikan tips pada Lee Do Hyun, agar juniornya itu bisa menyamai pembawaannya.

"Tidak ada banyak yang perlu disamakan. Dia (Lee Do Hyun) memang masih muda, tapi dia punya banyak pengalaman, jadi dia bisa langsung paham. Kami banyak berlatih dengan sutradara sembari membaca skenario," terang Yoon Sang Hyun.

