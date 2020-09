JAKARTA - Iqbaal Ramadhan kembali jadi perbincangan ramai netizen pada Rabu 23 September 2020. Kali ini Iqbaal ramai dibicarakan karena ucapan pesan manis yang ia berikan pada Zidny Lathifa yang sedang ulang tahun Zidny yang ke-20 tahun.

Lewat Instagram miliknya, pemeran Dilan tersebut mengunggah kolase foto warna hitam-putih yang terdiri dari potret Zidny seorang diri dan dua foto dirinya bersama sang mantan kekasih.

Dalam pesan manisnya, Iqbaal mengatakan bahwa sosok Zidny yang ia kenal sejak tahun silam tak berubah sampai saat ini. Iqbaal bahkan menuliskan Zidny membuat dirinya sangat bahagia.

Baca Juga:

Iqbaal Ramadhan Rayakan Ultah Zidny Lathifa, Netizen Patah Hati

Pacar Ulang Tahun, Iqbaal Ramadhan Tulis Pesan Manis





“Happy 20th birthday to the very same Zidny I first met 7 years ago. you make me so happy x,” tulis Iqbaal.

Tak butuh waktu lama setelah diunggah, pesan manis Iqbaal untuk Zidny itu langsung menuai banyak komentar dari kaum Hawa para penggemar Iqbaal. Komentar dari fans cowok lulusan United World Colleges (UWC) Amerika Serikat ini terlihat serupa, kompak merasa patah hati melihat perhatian dan sikap manis Iqbaal pada Zidny.

“Hatiku ambyar,” komentar netizen. “Potek,” komentar singkat netizen lainnya.

“Hareudang hareudang hareudang,” seru netizen yang iri dengan kedekatan Iqbaal dan Zidny.

(aln)