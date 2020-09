SEOUL - Pada Selasa (22/9/2020), Kang Ha Neul diberitakan telah menolak tawaran bermain di drama sejarah Cut to the Heart. Ia sebelumnya ditawari peran tokoh utama bernama n Dal.

Menyusul pemberitaan tersebut, ternyata keputusan itu masih belum final. Agensi Ha Neul kabarnya tengah berdiskusi dengan rumah produksi Cuto to the Heart.

Agensi ternyata masih ingin Kang Ha Neul bermain di drama tersebut. Bedanya, mereka lebih menginginkan sang aktor bermain sebagai pemeran pembantu, bukan tokoh utama.

Mengutip Allkpop, Kang Ha Neul kabarnya mengincar karakter On Hyup, ayah On Dal. On Hyup diceritakan memiliki peran penting di awal cerita Cut to the Heart.

Cut by the Heart berkisah tentang cinta tragis antara Putri Pyeonggang dan On Dal. Sang putri diceritakan memanfaatkan perasaan On Dal untuk keuntungannya. On Dal digambarkan sebagai tokoh yang selalu berkorban.

Drama yang tayang di KBS ini kabarnya akan digarap oleh sutradara Yoon Sang Ho. Ia pernah bekerja dalam beberapa drama yakni Saimdang, Memoir of Colors dan Different Dreams.

