SEOUL - Jisoo menjadi pembuka promosi full album perdana BLACKPINK, ‘The Album’. Pada Selasa pagi (22/9/2020), YG Entertainment resmi merilis foto teaser yang memajang wajah aktris Snowdrop itu dengan rambut hitam tergerai.

Mengutip Allkpop, Selasa (22/9/2020), konsep dan mood pada foto close-up berkonsep dramatis itu berbeda dengan dua single BLACKPINK sebelumnya, How You Like That dan Ice Cream.

Keberadaan poster tersebut membuat fans penasaran akan seperti apa single ketiga BLACKPINK kali ini. Menariknya, sekitar 1 jam setelah dirilis Jisoo berhasil mendominasi Trending Topic Twitter dengan lebih dari 300.000 kicauan.

Rencananya, full album perdana BLACKPINK, ‘The Album’ akan dirilis pada 2 Oktober mendatang, pukul 13.00 KST atau sekitar pukul 11.00 WIB.*

(SIS)