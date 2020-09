SEOUL - Penyanyi sekaligus aktor Lee Hong Ki mengaku, akhir-akhir ini kerap terganggu dengan keberadaan D.O ‘EXO’. Selorohan itu diungkapkannya lewat sebuah unggahan di Instagram pribadinya, pada 19 September 2020.

Dalam foto unggahannya, Hongki tampak berpose dengan D.O dan aktor Kim Min Suk yang baru menyelesaikan masa wajib militer (wamil). Aktor Hello Monster itu bahkan terlihat memegang pundak vokalis FT Island tersebut.

“Kesayangan pertamaku pergi dan yang kedua datang. Minggu depan setiap Kamis, Jumat, dan Sabtu ada pertunjukan The Promise of the Day. Silakan ditonton!” ujarnya sebagai penjelasan unggahan tersebut.

Namun yang menarik dari unggahan itu adalah ketika Hong Ki mulai menulis tentang D.O. "PS: Kyung Soo (D.O) baik-baik saja. Banyak orang menanyakan dia padaku. Dia ini sering kali mengganggu aku," tuturnya. Lee Hongki memulai masa wamil pada September 2019. Saat ini, dia dan D.O diketahui membintangi pertunjukan musikal militer berjudul The Promise of the Day. Pertunjukan itu juga ditayangkan secara langsung lewat streaming pada 24-26 September 2020.*