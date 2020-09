SEOUL - BTS masih tak terkalahkan di Gaon Chart kategori digital single edisi 30 Agustus - 5 September. Jimin cs masih memuncaki tangga lagu tertinggi Korea itu dengan 47,510,587 poin.

Menyusul di posisi runner-up adalah trio SSAK3 dengan Beach Again. Yoo Jae Suk, Rain, dan Lee Hyori kalah jauh dari BTS, dengan hanya mengumpulkan 27,845,321 poin sepanjang pekan kemarin.

Dalam top 10 Gaon kategori digital single pekan ini, masing-masing artis hanya diwakili satu lagu mereka. Satu-satunya artis yang sukses menempatkan lebih dari satu lagu mereka di 10 besar adalah BLACKPINK.

Girlband berisi 4 personel ini diwakili dua lagu terbarunya. Single How You Like That bercokol di posisi 6 dengan 21,308,532, sementara Ice Cream ada di peringkat 8 setelah mengumpulkan 18,504,102 poin.

Berikut daftar lengkap top 10 Gaon chart kategori digital single edisi 30 Agustus-5 September:

1. BTS - "Dynamite" - 47,510,587 Points

2. SSAK3 - "Beach Again" - 27,845,321 Points

3. Jessi - "NUNU NANA" - 25,908,820 Points

4. Hwa Sa - "Maria" - 23,710,040 Points

5. J.Y. Park & Sunmi - "When We Disco" - 23,152,438 Points

6. BLACKPINK - "How You Like That" - 21,308,532 Points

7. Sandeul - "Slightly Tipsy" - 18,777,789 Points

8. BLACKPINK with Selena Gomez - "Ice Cream" - 18,504,102 Points

9. IU ft. Suga - "Eight" - 18,439,587 Points

10. ITZY - "Not Shy" - 18,209,477 Points

