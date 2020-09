SEOUL - Lagu How You Like That dari BLACKPINK menjadi single pertama girl group K-Pop yang berhasil meraih sertifikat gold di Kanada. Hal itu diumumkan Program Sertifikasi Gold/Platinum Musik Kanada pada 17 September 2020.

Mengutip Soompi, Sabtu (19/9/2020), untuk mendapatkan sertifikasi gold di Kanada, sebuah single harus membukukan penjualan sebesar 40.000 unit. Selain itu, lagu tersebut juga harus didaftarkan oleh label rekaman sang artis.

Selain BLACKPINK, grup K-Pop yang juga pernah meraih sertifikasi gold di Kanada adalah BTS. RM cs meraih sertifikasi itu lewat lagu duet mereka bersama Steve Aoki, Waste It on Me dan Boy With Luv.

BLACKPINK merilis How You Like That pada 26 Juni 2020. Kini, video musik lagu itu di YouTube sudah ditonton lebih dari 527 juta kali. Ini merupakan single pembuka grup tersebut sebelum akhirnya merilis album studio pertama mereka, pada 2 Oktober 2020.*

Baca juga:

Alasan Jisoo BLACKPINK Pura-Pura Punya Alergi Makanan

Terinspirasi Raffi Ahmad, Irma Darmawangsa Hadiahi Mobil Mewah untuk Anak

(SIS)