SEOUL - Jisoo BLACKPINK yang sangat jarang hadir di tayangan variety show, baru saja menjadi bintang tamu dalam acara Delicious Rendezvous. Acara ini dipandu chef senior dan terkenal Korea, Baek Jong Won.

Dalam tayangan episode 17 September kemarin, Jisoo sempat menceritakan tentang pola makan yang ia miliki. Pelantun hits How You Like That dan Kill This Love tersebut mengaku sebagai tipikal orang yang sangat pemilih menyangkut makanan.

“Aku sangat pemilih soal makanan. Aku sebetulnya bisa menyantap semua jenis makanan. Tapi aku pura-pura punya alergi, jadi tidak menyantap makanan tersebut,” aku Jisoo, mengutip Allkpop, Jumat (18/9/2020).

Dalam kesempatan yang sama, Jisoo mengungkapkan sudah sejak lama ia ingin jadi bintang tamu di acara Delicious Rendezvous tersebut. “Tujuan acara ini bagus, dan kita bisa makan makanan enak. Menyelam sambil minum air,” pungkas Jisoo.

