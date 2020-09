SEOUL - Lagu terbaru BTS, Dynamite telah menggemparkan dunia. Lagu tersebut mampu mencetak rekor terbaru di platform Spotify dengan 12,6 juta stream dalam 24 jam sejak meluncur pada bulan lalu.

Band beranggotakan tujuh orang tersebut pun berbagi mengenai arti lagu terbaru bagi mereka di podcast For The Record, berjudul “BTS: The Band, The Brand & The ARMY”.

Suga menilai lagu terbaru mereka menarik dan mudah dinikmati oleh siapa pun, dari generasi apapun. Terutama dalam situasi seperti sekarang, grupnya ingin menciptakan lagu yang ceria, dengan lirik yang membangkitkan semangat.

Baca Juga:

- J-Hope BTS Ibaratkan Pembuatan Lagu Dynamite seperti Orang Melahirkan

- Dinar Candy Terharu Celana Dalamnya Laku Rp50 Juta

"Kami sangat senang karena orang-orang menikmati lagu ini, dan mendapatkan energi dari lagu ini," ungkap Suga.

Sementara itu, V turut mengapresiasi para penggemarnya, ARMY yang menurutnya menjadi alasan BTS terus berkarya.

"Energi dan dukungan merekalah yang mendorong kami untuk terus maju. Jadi mereka, ARMY kami, fans kami, adalah bagian terbaik dari pekerjaan ini," katanya.

(LID)