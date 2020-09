SEOUL - BTS menuai sukses besar dalam comeback terbaru mereka lewat lagu Dynamite. Lagu full berbahasa Inggris pertama boyband Big Hit Entertainment tersebut sukses di berbagai chart, lokal maupun internasional, termasuk Billboard.

Ketujuh personel BTS belum lama ini berbagi cerita mengenai proses pembuatan musik mereka di podcast For The Record, berjudul “BTS: The Band, The Brand & The ARMY”. Sang leader, RM mengungkapkan proses beragam dari setiap member saat menggarap musik.

"Terkadang kami mulai dengan melodi, terkadang hanya dengan sebuah kata atau tema. Tetapi pada dasarnya, saat membuat album, kami punya semacam tema atau kata kunci yang mewakili seluruh album tersebut," kata RM.

"Dan saat kami berhasil sepakat pada satu kata kunci, kami semua akan berkumpul untuk membuat lagu, melodi, lirik, dan apapun itu," imbuhnya.

Di sisi lain, J-Hope mengungkapkan kesulitan dalam proses pembuatan lagu Dynamite. Ia menyebutnya seperti orang akan melahirkan.

"Oleh sebab itu, butuh fokus dan perhatian yang tinggi, juga waktu yang panjang karena kami benar-benar mencurahkan segalanya," tutur J-Hope.

