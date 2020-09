LOS ANGELES - Tangga lagu Billboard Hot 100 masih di bawah kuasa BTS. Untuk minggu ke-2 secara berturut-turut, boyband Korea berisi 7 orang itu menjadi pemuncak tangga lagu tertinggi Amerika ini.

Secara keseluruhan, tak banyak perubahan penghuni di top 10 Billboard Hot 100 edisi 12 September 2020. BTS masih berkuasa dengan Dynamite.

Pengisi peringkat 2 hingga 5 pun masih sama seperti pekan lalu. Sedikit perubahan hanya ada di peringkat 6 dan 7, dimana Harry Styles naik posisi lewat lagu Watermelon Sugar.

Satu-satunya pendatang baru pekan ini di top 10 Billboard Hot 100 adalah 24kGoldn feat Iann Dior di posisi 8. Mereka menembus 10 besar lewat lagu bertajuk Mood.

Berikut daftar top 10 Billboard Hot 100 edisi 12 September 2020:

1. BTS - Dynamite

2. Cardi B feat Megan Thee Stallion - WAP

3. Drake feat Lil Durk - Laugh Now Cry Later

4. DaBaby feat Roddy Ricch - Rockstar

5. The Weeknd - Blinding Lights

6. Harry Styles - Watermelon Sugar

7. Jack Harlow feat DaBaby, Tory Lanez & Lil Wayne - Whats Poppin

8. 24kGoldn feat Iann Dior - Mood

9.Jawsh 685 & Jason Derulo - Savage Love (Laxed - Siren Beat)

10. Lewis Capaldi - Before You Go

