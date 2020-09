SEOUL - Polemik video dokumenter tentang mendiang Sulli yang ditayangkan MBC masih berlanjut. Kini, netizen berbalik arah mendukung Choiza dan menyerang ibu almarhum.

Mengutip Allkpop, Selasa (15/9/2020), netizen kini memojokkan ibunda Sulli karena dianggap turut membuat mantan personel f(x) itu menderita semasa hidupnya. Mereka bahkan mengklaim, ibu Sulli seharusnya berterima kasih kepada Choiza karena membuat sang putri bahagia ketika dulu mereka pacaran.

"Aku pikir, Sulli paling terlihat bahagia selama 3 tahun pacarannya dengan Choiza. Keluarga Sulli harusnya berterima kasih pada Choiza," tulis netizen.

"Kupikir, Choiza lah yang memberi Sulli cinta tanpa syarat," sambung netizen lain.

Baca Juga:

- Choiza Diserang Netizen usai Video Dokumenter Sulli Rilis, Sang PD Angkat Bicara

- 6 Artis Indonesia Ini Positif Terinfeksi Covid-19

Dalam video dokumenter Why Did Sulli Bother You?, sang ibunda secara jelas mengatakan tak merestui hubungan putrinya dan Choiza. Menurutnya, Sulli berubah sejak pacaran dengan personel Dynamic Duo itu.

Sebaliknya, PD Why Did Sulli Bother You? menyebut bintang To The Beautiful You itu bahagia bersama Choiza. Karena itu, sang PD berharap netizen tak lagi menyerang dan menyalahkan sang musisi atas apa yang terjadi pada almarhum. "Seperti yang kalian lihat di diarinya, Sulli stabil secara psikologis dan kepercayaan dirinya paling tinggi ketika dia pacaran dengan Choiza," papar sang PD. "Dia paling bahagia dibanding saat-saat lain. Siapa yang salah ketika mereka putus? Itu tak disengaja dan menyakitkan hati. Kupikir, Choiza juga seorang korban di sini," pungkasnya.