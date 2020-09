JAKARTA - Kabar duka kembali mewarnai industri hiburan Tanah Air. Aktor pemeran Maman dalam film Ratu Ilmu Hitam, Ade Firman Hakim, diketahui menghembuskan napas terakhirnya pada Senin, 14 September 2020 sekitar pukul 17.20 WIB diduga lantaran mengidap Covid-19.

Kepergian aktor berusia 31 tahun tersebut sontak mengagetkan rekan-rekan sesama artis, bahkan menyisakan kesedihan cukup mendalam. Apalagi selama hidup, Ade dikenal sebagai pribadi yang baik dan cukup positif.

Aktris Acha Septriasa menjadi satu dari sekian banyak rekan Ade yang merasa kehilangan akan sosok pria kelahiran Jakarta tersebut. Melalui akun Instagramnya, Acha nampak mengenang sosok Ade yang menurutnya rendah hati, pantang menyerah, dan selalu memperlihatkan raut wajah bahagia.

"Duka yang dalam, enggak bisa diungkap dengan kata- kata.. Selamat jalan Ade. kamu adalah contoh besar buat aku, dimana kamu selalu memperlihatkan raut wajah bahagia sebagai teman, selalu belajar, selalu support dalam bentuk apapun," ungkap Acha Septriasa dalam keterangan foto.

"Walau gw gak terlalu intens ketemu tapi gw inget beberaap saat ngobrol di set sama lo, dan lo adalah orang yang rendah hati, pantang menyerah, dan teman yang baik banget De. Makasih ya De," sambungnya.

Ibu satu anak ini mengaku amat kehilangan sosok Ade yang kini telah pergi meninggalkannya begitu cepat. Kendati demikian dirinya bersyukur bisa mengenal sosok Ade meski hanya dalam waktu singkat.

"Gw kehilangan banget elo. baru sadar waktu gw pendek banget buat mengenal lo. Thanks buat semua yang lo dah sharing sama gw De, til we meet again. Rest in Peace," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Ade Firman meninggal dunia di rumah sakit Tarakan. Sebelum dirawat pada Sabtu 12 September disana, kondisi kesehatan Ade dikatakan cukup drop dan timbul gejala seperti dirinya mengidap covid. Namun hingga kini, hasil dari swab test yang dilakukan Ade masih belum keluar.

Rencananya Ade akan dimakamkan di TPU Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat dengan menggunakan protokol Covid-19.