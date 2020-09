LOS ANGELES - Film Uncharted Sudah ditunggu lama oleh para Penggemar. Saat diumumkan bahwa Tom Holland akan memerankan Nathan Drake, penggemar sangat antusias.

Dalam live Instagram, Tom Holland menjawab pertanyaan dari penggemar bagaimana dengan kelanjutan film Uncharted.

"Sampai saat ini syuting berjalan dengan baik film ini seperti mimpi saya yang menjadi kenyataan, saya tidak tahu kalian memainkan game tersebut atau tidak, namun dalam film tersebut saya merasa hebat," kata Tom Holland saat live Instagram.

Baca Juga: Robert Pattinson dan Tom Holland Siap Adu Akting di The Devil All The Time

Dalam film ini Tom Holland akan berakting bersama Mark Wahlberg, Tom Holland memberikan harapan kepada penggemarnya.

"Naskahnya sangat bagus" kata Tom Holland.

Senada dengan TomHolland, Mark Wahlberg juga mengungkapkan bagaimana film ini bisa berkembang.

"Bahwa peran-nya tidak melupakan satu sama lain namun lebih berkerja sama dan mengembangkan hubungan mereka," ujar Mark Wahlberg.

Dalam film ini Tom Holland akan memberikan hal baru yang belum pernah ada sebelumnya. Uncharted merupakan seri game PlayStation terlaris yang pernah ada. Karena itu, banyak penggemar game ini sudah lama menanti kehadiran film adaptasinya secara resmi di bioskop. Film yang direncanakan akan tayang pada juli 2021 ini tetap akan menjalani syuting walaupun dengan protokol kesehatan yang ada.