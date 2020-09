JAKARTA - Penyanyi Ruth Sahanaya membenarkan bahwa pada akhir Agustus 2020 dirinya sempat sepanggung dengan mendiang Yopie Latul yang meninggal dunia setelah positif terinfeksi virus Corona.

Untuk menjawab keresahan masyarakat terkait kondisinya, Ruth akhirnya menjalani swab dan rapid test. Hasilnya, istri Jeffry Waworuntu itu dinyatakan negatif COVID-19.

"Hari ini saya langsung melakukan swab dan rapid test. Puji Tuhan, hasilnya semua negatif. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan kepeduliannya atas saya," ujarnya seperti dikutip dari Instagram pribadinya, Minggu (13/9/2020).

Perempuan yang akrab disapa Uthe itu kemudian memperlihatkan proses ketika dirinya dan keluarga menjalani proses swab test. Ia juga menyampaikan pesan kepada para pengikut Instagramnya untuk menjaga kesehatan.

"Untuk semuanya, sekali lagi stay healthy, stay safe, and God bless you all and I love you all," tutur Uthe menambahkan.

Baca juga: Yopie Latul Berpulang, Ruth Sahanaya Menangis

Kabar baik yang disampaikan Ruth Sahanaya tersebut langsung disambut bahagia oleh para sahabat. Mereka bersyukur kondisi sang diva dan keluarganya sehat. "Alhamdulillah sehat terus Mama Uthe dan keluarga. GBU," tulis Chicha Koeswoyo. Sementara diva Malaysia Sheila Majid menuturkan, "Alhamdulillah."* Baca juga: Ups, Chris Evans Tak Sengaja Unggah Foto Mr.P, Twitter Heboh