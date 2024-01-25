Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ruth Sahanaya Ketagihan Main Film Usai Debut Aktingnya di Glenn Fredly The Movie

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |23:45 WIB
Ruth Sahanaya Ketagihan Main Film Usai Debut Aktingnya di <i>Glenn Fredly The Movie</i>
Ruth Sahanaya ketagihan main film (Foto: Instagram/mamauthe)
JAKARTA - Ruth Sahanaya terkenal dengan karir cemerlangnya di industri musik Tanah Air. Setelah kurang lebih 36 tahun berkecimpung di industri musik, wanita yang akrab disapa Uthe ini akhirnya mencoba tantangan baru dalam karirnya di dunia hiburan.

Terbaru, wanita 57 tahun ini menyalurkan tantangan tersebut dengan terjun ke dunia akting untuk pertama kalinya lewat film Glenn Fredly The Movie. Dalam film tersebut, ia berperan sebagai Linda, Mama Glenn Fredly.

Pelantun Astaga ini sempat tak percaya diri ketika pertama kali dihubungi untuk memerankan sosok Mama Glenn. Apalagi dirinya belum pernah terjun langsung ke dunia akting sebelumnya.

“Kamu gak salah? Itu satu peran yang berat menurut saya. Baru pertama main film terus langsung memerankan sosok Mama Glenn. Menurut saya itu kepercayaan yang luar biasa sekali gitu,” ujarnya kepada awak media dalam Press Conference Official Teaser & Official Teaser Poster Film Glenn Fredly The Movie, baru-baru ini.

Ruth Sahanaya

Ruth Sahanaya ketagihan main film (Foto: Instagram/mamauthe)

Ruth Sahanaya pun menyatakan awalnya ia sempat berkata pada sang suami terkait keinginannya untuk main film. Namun baginya itu bukanlah suatu ucapan yang serius. Tapi ternyata tak lama dari itu, ucapannya dikabulkan dan dirinya mendapatkan tawaran untuk bermain film.

Meski sempat merasa berat dan tak percaya diri, tapi dirinya berhasil memenuhi tantangan tersebut. Bahkan Ruth Sahanaya mengaku ketagihan untuk bermain film. Sebab ini merupakan tantangan baru yang ia sukai.

“Kalau ditanya ketagihan, kayaknya iya deh. Karena ini suatu suasana yang lain dan tantangan juga buat aku,” katanya.

