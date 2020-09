SEOUL - Video dokumenter Sulli dalam 'Why did you find Sulli so problematic' masih menjadi pembicaraan. Salah satu netizen yang mengklaim sebagai teman dekat pemilik nama Choi Jinri tersebut mengaku kesal pada ibu almarhum.

Ibunda Sulli menjadi narasumber utama dalam video dokumenter produksi MBC tersebut. Dalam acara itu, sang ibunda membeberkan semua cerita Sulli, mulai dari awal dia masuk industri hiburan hingga mengakhiri hidupnya tahun lalu.

Hal ini memancing amarah teman Sulli. Seorang netizen pemilik akun Instagram @limmynammy mengungkapkan amarahnya kepada ibu Sulli dalam sebuah unggahan, yang kini sudah dihapus.

"Untuk siapa (acara) ini diproduksi? Mengapa mempublikasikan diarinya? Apa yang harus didapat Sulli dari ini?" tulis sang teman, seperti dikutip dari Koreaboo, Sabtu (12/9/2020).

"Kepada kalian yang muncul di depan kamera, apa kalian benar-benar tampil di sini dengan memikirkan kepentingan Sulli dan tujuan yang tulus agar dia diingat dengan penuh cinta oleh orang lain?" lanjutnya.

